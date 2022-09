Calciomercato Milan, UFFICIALE il rinnovo di Tonali: i dettagli

Il futuro di Sandro Tonali è stato ormai blindato: il centrocampista rinnova ufficialmente con il Milan fino al 2027

Inizia il weekend e torna anche la Serie A. Il Milan dopo il pareggio di Salisburgo nella prima giornata della fase a gironi di Champions League, domani sera giocherà in trasferta contro la Sampdoria per la sesta giornata di Serie A. I rossoneri vogliono conquistare i tre punti per mettere pressione all’Atalanta capolista, magari superandola almeno temporaneamente.

Nel frattempo la società rossonera continua a lavorare per il futuro e dopo il rinnovo di Rade Krunic arriva anche l’ufficialità del prolungamento di contratto di Sandro Tonali.

Calciomercato Milan, ufficiale il rinnovo di Tonali: contratto fino al 2027

Sandro Tonali è uno dei giocatori fondamentali della rosa di Stefano Pioli. Il centrocampista del Milan, ormai nel giro della Nazionale italiana da tempo, è stato uno dei protagonisti della conquista dello scudetto lo scorso anno con gol e assist importanti.

Oggi il centrocampista ha deciso di legarsi ai colori rossoneri per altri cinque anni. Infatti il Milan ha ufficializzato oggi il rinnovo di Tonali fino al 2027. Per lui anche un adeguamento di salario importante. Dunque il Milan blinda un altro gioiello per il futuro subito dopo la fine della sessione di calciomercato.