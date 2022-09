Tegola Osimhen per il Napoli: il comunicato UFFICIALE

Infortunio di media entità per il centravanti Osimhen che ora resterà a riposo per diverse settimane, il Napoli di Spalletti perde uno dei suoi elementi di punta

Con una nota ufficiale sui propri canali, il Napoli ha reso nota l’entità dell’infortunio di Viktor Osimhen in seguito ad alcuni esami strumentali svolti nel corso della mattinata odierna.

Il calciatore si era accasciato sul manto erboso del ‘Maradona’ nel corso dell’esordio in Champions League contro il Liverpool poi vinto dalla compagine partenopea. Ora riporta una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia destra e dovrà dunque restare a riposo per almeno un mese, prima di considerare il reintegro in squadra a disposizione di mister Spalletti.

A seguire il bollettino medico: “Come da programma, Victor Osimhen si è sottoposto questa mattina ad esami diagnotici che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. L’attaccante azzurro già da ieri aveva iniziato a svolgere terapie”.