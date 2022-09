Il Milan guarda al futuro: ex viola per ringiovanire l’attacco

Il Milan inizia a pianificare il futuro mette gli occhi su un ex Fiorentina per cercare di ringiovanire il reparto offensivo

Il calciomercato estivo è ormai alle spalle, con il Milan che ha messo a segno colpi importanti per il futuro come Charles De Ketelaere, talento classe 2001 arrivato dal Club Brugge. I rossoneri vorrebbero continuare questa politica di ringiovanimento della rosa, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.

In attacco infatti al momento ci sono: Olivier Giroud (36 anni), Zlatan Ibrahimovic (41 anni), Divock Origi (27 anni) e Ante Rebic (29 anni). Dunque per ringiovanire l’attacco il Milan sembrerebbe aver messo gli occhi su una vecchia conoscenza della Fiorentina, ora in Brasile. La concorrenza è ampia.

Calciomercato Milan, occhi su Pedro del Flamengo per l’attacco: tanta concorrenza

Il futuro del Milan inizia a costruirsi sin da ora. I rossoneri infatti stanno già pianificando il futuro della rosa cercando di continuare la politica legata ai giovani attuata in estate. In particolare si vorrebbe cercare di ringiovanire l’attacco e il profilo messo nel mirino sarebbe quello di Pedro, attaccante del Flamengo.

Il classe ’97 in questa stagione ha collezionato 12 gol in 12 presenze in Copa Libertadores, oltre a 14 reti nella Serie A brasiliana, che lo portano in testa alla classifica marcatori del campionato. Pedro ha già un passato in Italia, arrivando nel 2019 alla Fiorentina ma incrociando un Montella in difficoltà che non riuscì a ritagliargli spazio (solo 4 presenze in Serie A). Adesso il Milan potrebbe pensare al brasiliano per rinforzare il proprio attacco, ma bisognerà sfidare la concorrenza di Leeds, Wolverhampton e Siviglia, per un bomber che sembra essere diventato una vera macchina da gol in Brasile.