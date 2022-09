Brutte notizie per Pioli: si ferma ancora per infortunio

Non finiscono i problemi in casa Milan: Stefano Pioli dovrà fare a meno di un top per infortunio che salterà la trasferta di Genova contro la Sampdoria

Il Milan sarà impegnato nella trasferta contro la Sampdoria: brutte notizie per Stefano Pioli con un top che non è partito in direzione di Genova.

L’attaccante belga del Milan, Divock Origi, non fa parte della spedizione dei rossoneri per la trasferta di Genova contro la Sampdoria. Sarebbe dovuto essere il terminale offensivo, ma per un affaticamento alla coscia sinistra al termine dell’allenamento di ieri si è dovuto fermare saltando così la gara di Serie A.

Ancora un infortunio per l’ex Liverpool, arrivato a Milano con tanto entusiasmo per essere una valida alternativa a Giroud. Al momento l’attaccante francese è stato ancora una volta decisivo con il centravanti belga che dovrà trovare una condizione fisica adeguata per mettersi a disposizione di Stefano Pioli.

Milan, Pioli dovrà fare nuove scelte in attacco

Giroud sarà confermato ancora una volta al centro dell’attacco del Milan: nessuna pausa per l’attaccante francese che dovrà giocare ancora per regalare nuove gioie ai tifosi rossoneri. Ancora un infortunio muscolare per Origi, che non ha ancora dimostrato tutto il suo valore dal suo arrivo in Italia. C’è bisogno di più tempo per trovare così la condizione migliore in ottica futura. Ora ci sarà la sosta a fine settembre per poi un mese infuocato a novembre fino alla sosta Mondiale a metà novembre. Altri problemi per Stefano Pioli che dovrà girare al meglio i suoi uomini a disposizione tra campionato e Champions League.