Inzaghi ringrazia Abraham: 80 milioni e intreccio con la Roma

Intreccio di mercato tra l’Inter e la Roma, con Inzaghi che ringrazia il bomber giallorosso: 80 milioni dal Chelsea

Il colpo principale del calciomercato estivo dell‘Inter è stato senza dubbio il ritorno in prestito dal Chelsea di Romelu Lukaku, che un anno fa era partito per 113 milioni di euro. Il belga però non è riuscito fino ad ora a incedere più di tanto visto l’infortunio che ha rimediato a fine agosto e che lo terrà fuori fino a fine mese, probabilmente fino a dopo la sosta.

L’estate prossima i nerazzurri dovranno cercare di convincere il Chelsea per il riscatto di Lukaku, ovviamente a un prezzo inferiore rispetto alla cessione di un anno fa. A facilitare il tutto potrebbe essere Tammy Abraham, bomber della Roma.

80 milioni per Abraham: via libera Inter per Lukaku

Il futuro di Romelu Lukaku lo scopriremo l’estate prossima, quando l’Inter dovrà cercare di riscattare il bomber dal Chelsea dopo il prestito di quest’anno. A favorire la permanenza a titolo definitivo di Big Rom in nerazzurro potrebbe essere il bomber della Roma, Tammy Abraham.

Infatti l’estate prossima scatterà il diritto di recompra del Chelsea per il bomber giallorosso fissato a 80 milioni. Qualora il Chelsea dovesse decidere di riportare Abraham a Londra potrebbe arrivare il via libera per l’Inter per il riscatto definitivo di Lukaku.