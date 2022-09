Niente riscatto e scippo: Juve spiazzata da Klopp

Il calciomercato estivo porterà alla Juventus una doppia beffa che oltre al mancato riscatto porterà a dire addio all’obiettivo a centrocampo

La Juventus sta cercando di rialzarsi dopo un inizio di stagione sicuramente complicato rispetto alle aspettative. Oggi contro la Salernitana c’è l’occasione per portare a casa tre punti importanti e rialzare anche il morale. Nel frattempo si pensa già al calciomercato della prossima sessione estiva, dove i bianconeri dovranno decidere del futuro di diversi giocatori in prestito.

Tra questi c’è anche Arthur, che è stato girato in prestito al Liverpool. Il suo futuro potrebbe portare a una doppia beffa per i bianconeri.

Calciomercato Juventus, Arthur non riscattato: Klopp soffia Douglas Luiz

Non un’esperienza indimenticabile quella di Arthur alla Juventus, che ha lasciato i bianconeri per andare in prestito al Liverpool dopo solo due anni. Il ritorno a Torino però potrebbe avvenire l’estate prossima per il brasiliano.

Infatti il Liverpool potrebbe non riscattare Arthur, visto anche l’alto prezzo fissato dalla Juventus, rispedendo il centrocampista indietro e puntando su un altro giocatore. Oltre al danno del mancato riscatto il Liverpool potrebbe soffiare alla Juventus anche Douglas Luiz, centrocampista dell’Aston Villa nel mirino dei bianconeri da tempo. Dunque una doppia mossa che porterebbe la Juventus a rimanere spiazzata.