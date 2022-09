Torna in Serie A a parametro zero: duello aperto tra Juve e Roma

Le prestazioni del centrocampista in Premier League hanno deluso le attese, ora Juventus e Roma attendono la scadenza di contratto per un tentativo a parametro zero

Appena qualche mese fa i notiziari inglesi parlavano di un suo possibile allontanamento dall’Everton, ma l’indiscrezione non ha trovato alcun fondamento nella sessione di mercato estiva da poco conclusa.

Allan, giunto nel club di Liverpool nel 2020 dopo aver costruito un pezzo della storia recente al Napoli, non ha rispecchiato le attese. Complice uno stato di forma complessivo della squadra che fino alle ultime giornate ha lottato coi denti per evitare la retrocessione nel campionato di Championship. Oggi queste voci tornano a correre veloci, soprattutto per via delle scelte tattiche di Frank Lampard che finora non lo ha impiegato neanche un solo minuto nelle prime 7 giornate della nuova stagione di Premier League.

Calciomercato, Allan delude e si appresta al ritorno in Serie A

È dunque probabile che vi sia una vera e propria rottura tra tecnico e giocatore, portando quest’ultimo a lasciare il club alla scadenza del contratto fissata a fine giugno 2023. Intanto in Italia non dimenticano le sue gesta tra le file partenopee e continua a far gola sia alla Juventus che alla Roma. Le due rivali potrebbero attuare qualche stravolgimento nella zona nevralgica del campo, includendo proprio il brasiliano fra gli obiettivi di mercato del prossimo anno solare. Quel che più le spinge è proprio il fiuto dell’affare a parametro zero, con la possibilità di giocare sul ritocco dell’ingaggio.