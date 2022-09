Il Barcellona gioca il jolly: scambio per arrivare a Leao

Continua a essere uno dei giocatori più desiderati Rafael Leao, con il Barcellona pronto a giocarsi il jolly con lo scambio

Rafael Leao dopo l’ottima stagione con la conquista dello scudetto, in questa è tornato a essere protagonista, nonostante il brutto stop di ieri in cui si è visto sventolare il cartellino rosso. Il portoghese con le sue qualità uniche ovviamente è finito nel mirino di diversi club di caratura internazionale.

Secondo quanto riportato da ‘ElGolDigital’ due club spagnoli avrebbero puntato il mirino su di lui, ovvero Real Madrid e Barcellona. I catalani sono pronti al grande scambio per riuscire ad arrivare a Rafael Leao.

Calciomercato Milan, Barcellona e Real Madrid su Leao: scambio con De Jong

Il futuro di Rafael Leao prevedrà inevitabilmente nuovi assalti da parte dei top club europei durante le prossime sessioni di calciomercato. In particolare sulle sue tracce dell’attaccante portoghese ci sarebbero Real Madrid e Barcellona.

I catalani per cercare di convincere il Milan a lasciar partire il proprio top player sarebbero pronti a mettere sul piatto uno scambio con Frenkie De Jong, centrocampista classe ’97 che però non basterebbe a pareggiare la valutazione a tre cifre di Rafael Leao. Un’offerta sicuramente allettante per il Milan ma potrebbe servire molto di più.