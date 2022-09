Messi torna al Barcellona: il PSG ‘ringrazia’ Laporta

Il futuro di Lionel Messi potrebbe essere nuovamente a Barcellona: intreccio col PSG che ha già scelto l’eventuale erede dell’argentino

È passato poco più di un anno da quello che è stato un addio storico, epocale, nella storia del calcio moderno. Dopo una vita intera passata a tinte blaugrana, Leo Messi salutò nell’agosto 2021 a zero, per sbarcare a Parigi.

Un addio discusso e controverso, con l’argentino che non avrebbe mai voluto lasciare quella che considerava e considera tutt’ora casa. Adesso, però, la situazione potrebbe ribaltarsi. Ancora.

Messi vola da Xavi: il PSG ha scelto l’erede

Secondo quanto viene riferito da ‘ElNacional.cat’, il ritorno della ‘Pulce’ nel club di Joan Laporta pare una soluzione decisamente percorribile. Se Messi non dovesse rinnovare il contratto in scadenza la prossima estate con il PSG, allora il Barcellona e l’argentino correrebbero verso un nuovo accordo, subito dopo il Mondiale in Qatar. Laporta lo ha ribadito: Messi può davvero fare ritorno, già a gennaio. Una possibilità vera, concreta, che lascerebbe tuttavia un buco importante nell’attacco dei campioni di Francia. Ecco perchè la società transalpina avrebbe in mente il possibile sostituto del sette volte Pallone d’Oro. E gli occhi di Al-Khelaifi tornano in Spagna, dove l’occasione giusta può tornare ad essere un vecchio pallino, francese, già accostato in passato al PSG.

Si tratta di Antoine Griezmann, che l’Atletico Madrid ha accolto in prestito con diritto di riscatto il talento transalpino. I ‘Colchoneros’, come riferito da ‘Elgoldigital.com’, non intendono pagare i 40 milioni di euro pattuiti con la società catalana per riscattare l’attaccante ed è per questo che potrebbe già dire addio al club di Madrid. Proprio il portale spagnolo sottolinea come Griezmann possa effettivamente essere il sostituto di Messi destinato, sembrerebbe, a salutare Parigi vista l’imminente scadenza del suo ricco contratto con il club di Al-Khelaifi.

Situazione dunque in divenire, ma la doppia suggestione resta viva, sullo sfondo. Con Messi pronto a fare ritorno al Barcellona ed il PSG deciso a prendersi Griezmann per rimpiazzare la ‘Pulce’ in attacco.