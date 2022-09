Fallimento totale, Conte fa festa: Inter saccheggiata

Antonio Conte continua a lavorare in ottica futura guardando sempre in casa dell’Inter, la sua ex squadra: ecco il triplo colpo da urlo

Il Tottenham ha iniziato alla grande la nuova stagione sotto la gestione di Antonio Conte: un allenatore che è stato sempre capace di infondere le proprie idee alle sue compagini nel corso dei mesi.

Gli “Spurs” possono dormire sogni tranquilli con l’allenatore italiano. Il Tottenham vorrebbe così continuare la stagione nella parte alta della classifica di Premier League. In passato lo stesso tecnico leccese aveva chiesto informazioni per i top player dell’Inter, la sua ex squadra. Il lavoro con Paratici prosegue a gonfie vele e nel mirino ci sarebbero sempre giocatori del calibro di Skriniar, Lautaro Martinez e Barella.

Il club inglese è sempre alla ricerca di nuovi innesti e lo stesso Conte continua a monitorare la situazioni dei top player della Serie A, soprattutto in casa Inter visto che avrebbe una corsia preferenziale. Skriniar è stato ad un passo dall’addio con il forte interessamento del PSG che ha provato così a chiudere l’affare anche nelle ultime ore della sessione estiva di calciomercato.

Inter, Conte pensa ai top player dell’Inter

La voglia di competere con le big della Premier League è tanta dopo che lo stesso allenatore italiano ha fatto intendere che vorrebbe altri acquisti di livello assoluto. L’Inter non sta attraversando un ottimo periodo di forma sotto la gestione di forma con risultati non troppo positivi. Così lo stesso Conte starebbe pensando ai migliori giocatori nerazzurri per cercarli di strapparli alla società milanese.