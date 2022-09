Si libera a zero con la clausola: Milan e Napoli ne approfittano

Milan e Napoli lavorano costantamente sul fronte calciomercato, soprattutto in questi mesi lontani dai riflettori: suggestione con il colpo a zero

Un inizio stagionale davvero da dimenticare per il Siviglia, che si trova in basso alla classifica del campionato spagnolo. Un top player della compagine guidata da Lopetegui potrebbe anche pensare di andare via liberandosi a parametro zero.

Arrivato dal Real Madrid in estate, l’inizio stagionale di Isco al Siviglia non è stato dei migliori. Ora il centrocampista spagnolo ha giocato ben 90 minuti nella vittoria contro l’Espanyol. Come riportato dal portale spagnolo “Elgoldigital” lo stesso talentuoso giocatore del Siviglia potrebbe liberarsi a parametro zero visto ha firmato un contratto fino al 2024 (1+1). La sua voglia di giocare è sempre tanta dopo che ha collezionato tanta panchina anche sotto la gestione di Carlo Ancelotti.

Calciomercato, Isco piace da sempre in Serie A

Così se Isco non giocasse i minuti previsti andando anche spesso in panchina, il Siviglia non può trattenerlo con il giocatore che si libererebbe a parametro zero. Milan e Napoli hanno sempre chiesto informazioni al Real Madrid prima del suo trasferimento al Siviglia: Isco resta un nome caldo per le big d’Italia. Il suo futuro resta sempre in bilico con un colpo di scena incredibile in vista della prossima stagione. Ora c’è bisogno di un cambio di rotta per il Siviglia, che ha iniziato la stagione nel peggior modo possibile. Lo stesso ex Real Madrid vorrebbe giocare con maggiore costanza aumentando di fatto il suo minutaggio sotto la gestione di Lopetegui.