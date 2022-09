UFFICIALE | Tegola pesantissima per il bomber: stagione finita

Infortunio shock per il bomber, che aveva iniziato alla grande la sua stagione: il comunicato ufficiale è impietoso

Era arrivato da poco, ma già aveva raccolto a dovere l’eredità del gioiello venduto al Newcastle per 70 milioni. Un gol alla prima partita ufficiale, poi il crack. Rottura del legamento crociato anteriore. Questa la terribile diagnosi effettuata dallo staff medico della Real Sociedad sul suo centravanti, uscito anzitempo dalla gara col Getafe.

Umar Sadiq, l’ex prodotto delle Giovanili della Roma visto in Italia anche con le maglie di Bologna, Torino e Perugia, ha praticamente chiuso qui la sua stagione. Dopo l’ottima esperienza nell’Almeria, la sua valutazione era schizzata fino a 20 milioni: quelli che il club basco ha dovuto spendere per acquistare il suo cartellino. L’erede designato di Alexander Isak ha però avuto pochissimo tempo per dimostrare il suo valore anche dalle parti dell’Anoeta.

UFFICIALE Real Sociedad, il comunicato sulle condizioni di Sadiq

“Umar Sadiq ha subito una torsione al ginocchio destro durante la partita Getafe-Real Sociedad, svoltasi ieri, 09-11-2022.

La risonanza magnetica fatta questa mattina ha mostrato una rottura del legamento crociato anteriore. È una lesione sussidiaria del trattamento chirurgico. Nei prossimi giorni verrà segnalato. Inizia il trattamento con fisioterapia e lavoro personalizzato“, si legge nella nota del club.