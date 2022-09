Caso Griezmann, il presidente fa chiarezza

Proseguono le voci su Antoine Griezmann: interviene il presidente dell’Atletico Madrid

Prosegue la telenovela tra l’Atletico Madrid e Antoine Griezmann. Dopo le voci in merito ad un possibile ritorno del francese al Barcellona è intervenuto il presidente del club spagnolo, Enrique Cerezo.

Le dichiarazioni del presidente dell’Atletico Madrid al Mundo Deportivo: “Non ci siamo incontrati con il Barcellona e non abbiamo notizie in merito ad un incontro. Penso che il problema di Griezmann sia molto chiaro e lo conoscete tutti o lo immaginate”.

Atletico Madrid, Cerezo su Griezmann

Il presidente dell’Atletico Madrid Cerezo ha proseguito su Griezmann: “Fin quando tutto non sarà completamente risolto, qualora ci fosse qualcosa da risolvere, siamo allo stesso punto. C’è un accordo da raggiungere, un accordo si raggiungerà, ma ci tengo a sottolineare che fino ad ora non c’è proprio niente. Si tratta della stessa situazione di inizio stagione”.