Niente rinnovo, l’Inter lo cede subito a Conte con lo scambio

Per l’Inter potrebbe arrivare il momento di dire sì alla cessione: rinnovo più lontano ed allora lo scambio può andare in porto già a gennaio

Scadenza 2023, rinnovo che non decolla. Le condizioni ci sono tutte per un altro addio a parametro zero dopo quello di Perisic. L’Inter questa volta però vuole giocare in anticipo e bussa alla porta proprio del Tottenham, la stessa squadra che ha sfruttato la scadenza di contratto dell’esterno croato.

Conte e Paratici hanno diversi calciatori nerazzurri nel mirino e se è Marotta a pensare ad uno scambio, allora le cose diventano intriganti. La dirigenza interista, infatti, sta facendo valutazioni su Stefan de Vrij: il centrale olandese, in scadenza di contratto, non ha ancora rinnovato e quindi tra qualche mese potrebbe accordarsi con un altro club per andare via a zero il prossimo anno.

Un’eventualità che all’Inter vogliono evitare a tutti i costi, anche lasciando partire prima l’ex Lazio. Ed è proprio questa la strategia che i nerazzurri vorrebbero attuare, sfruttando l’interesse del Tottenham.

Calciomercato Inter, scambio con il Tottenham per de Vrij

Il centrale olandese piace a Conte e l’Inter potrebbe offrirlo a gennaio per evitare di perderlo a zero. Marotta così potrebbe andare dal suo ex allenatore per proporgli il cartellino di de Vrij all’interno di uno scambio che includa anche Tanganga.

Una idea che non attrae più di tanto gli Spurs anche se da Londra non ci sarebbe una chiusura totale. L’ipotesi quindi è da tenere sott’occhio nelle prossime settimane, quando dovrà per forza di cose arrivare un verdetto sull’avventura in nerazzurra di de Vrij. Senza rinnovo il suo addio, a gennaio o giugno, sarebbe certo ed allora Marotta prova a giocare di anticipo: scambio con Conte, tappando subito la falla nella rosa con l’arrivo di Tanganga.