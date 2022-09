Juve-Ancelotti: idea scambio a gennaio

La Juventus a caccia di un colpo per il calciomercato invernale: spunta l’ipotesi scambio con il Real Madrid di Ancelotti

Un’estate movimentata che ha registrato non pochi cambiamenti alla rosa di Massimiliano Allegri. La Juventus è ripartita nel segno di Pogba, Di Maria, Bremer, Paredes e Milik, anche se i primi due per infortunio hanno potuto contribuire poco o niente all’attuale classifica della ‘Vecchia Signora’.

Ma le attenzioni della Juventus, dopo il rocambolesco e discussissimo pari casalingo contro la Salernitana, sono già rivolte al calciomercato invernale. Fari puntati in casa Real Madrid, con la possibilità di uno scambio immediato con le ‘Merengues’ di Carlo Ancelotti.

Alex Sandro subito da Ancelotti: la Juve prende l’esubero

Alex Sandro al Real Madrid. L’ultima idea della Juventus sarebbe quella di liberarsi del brasiliano, in scadenza il prossimo 30 giugno e che sta deludendo le aspettative, provando a piazzarlo in uno scambio con il club di Madrid. Proporre dunque il terzino ex Porto ad Ancelotti, per andare all’assalto di uno dei profili che non ha minimamente trovato spazio in questo primo scorcio di stagione, finendo addirittura fuori rosa. Occhi su Alvaro Odriozola, rientrato dal prestito alla Fiorentina ma che non rientra nei piani del tecnico di Reggiolo.

Odriozola, attualmente infortunato, ha il contratto in scadenza tra poco meno di due anni e l’anno scorso alla corte di Italiano ha collezionato 27 presenze con 1 gol e 1 assist vincente. Adesso, in vista di gennaio, la proposta della ‘Vecchia Signora’ potrebbe allettare la società spagnola.

Situazione dunque in divenire, con Juventus e Real Madrid che potrebbero tornare a parlare di mercato nelle prime settimane del 2023.