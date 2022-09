Accordo per Griezmann, tutto vero: firma imminente

Il Barcellona sarebbe in procinto di chiudere l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo del centravanti francese, senza far fruttare la clausola da 40 milioni

Antoine Griezmann è sempre stato visto come un simbolo dell’Atletico Madrid ma le ultime annate al Barcellona sono probabilmente state il passo più lungo della sua carriera. Coi ‘Blaugrana’ non ha infatti vissuto momenti memorabili, complice una condizione di salute generale della squadra che spesso ha lasciato a desiderare.

Da quando poi sulla panchina è subentrato Xavi, le cose sono andate meglio. Almeno per il gruppo. Il centravanti francese, invece, è rimasto incatenato in un limbo da cui sembrava non potesse uscire. Quindi la decisione di cambiare nuovamente aria e fare ritorno al “suo” club. Simeone lo ha riabbracciato, ma ad una semplice condizione. Il suo impiego sarebbe stato di soli 30 minuti a partita e non uno di più, per non incappare nella clausola di riscatto obbligatorio da 40 milioni imposta dal Barcellona nel suo contratto al momento della firma del trasferimento in prestito verso la sponda madridista.

Calciomercato, Griezmann resta all’Atletico: il Barcellona spinge

Finora Griezmann ha infatti collezionato 5 presenze e 2 reti, dimostrando comunque una certa verve entro il limite di minutaggio imposto dalla dirigenza. Ma tutta questa farsa è diventata troppo anche per lui ed inizia a mostrare segni di cedimento. Per evitare che la situazione degeneri, il Barcellona è adesso alle strette: deve scendere a compromessi con l’Atletico Madrid per il trasferimento a titolo definivo partendo da un costo ridotto di circa 25 milioni di euro. I catalani sperano di strappare l’accordo definitivo già nei prossimi giorni.

In caso di concretizzazione dell’operazione Griezmann resterebbe ancora nella Liga, cancellando ogni possibilità di vederlo vestire non soltanto la maglia del PSG ma anche quelle di Juventus e Milan, grandi interessate del campionato di Serie A.