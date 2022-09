Hernandez e Sane piegano il Barcellona: Klopp passa in extremis

Chiusa la prima serata del secondo turno di Champions: vittoria netta per il Bayern Monaco contro il Barcellona, Klopp passa in extremis

È terminata la prima serata del secondo turno di Champions League. Nel tardo pomeriggio abbiamo assistito alla sconfitta del Tottenham targato Antonio Conte sul campo dello Sporting Clube de Portugal, oltre al convincente successo dell’Inter contro il Viktoria Plzen.

Ebbene alla categorie sorprese dobbiamo aggiungere, insieme al ko degli ‘Spurs’, la caduta dell’Atletico Madrid di Simeone col Bayer Leverkusen (match concluso sul punteggio di 2-0 a favore dei tedeschi). Nessun problema per il Bayern Monaco, che si dimostra la squadra più forte del Girone C battendo nettamente la rivale Barcellona – tra le mura amiche dell’Allianz Arena – con le reti a firma Lucas Hernandez e Leroy Sane.

Champions League, da Bayern Monaco-Barcellona a Liverpool-Ajax: marcatori e classifiche

Passa, ma soffrendo molto di più, anche il Liverpool guidato da Jurgen Klopp, che ha avuto la meglio sull’Ajax. La truppa inglese era andata in vantaggio intorno al quarto d’ora di gioco grazie alla rete di uno scatenato Mohamed Salah, ma Kudus al 27esimo aveva riportato la contesa in equilibrio. Ci ha pensato Matip, all’89esimo, a regalare i tre punti al proprio tecnico e sistemare la pratica nel migliore dei modi. I ‘Reds’, dunque, raggiungono in classifica a quota 3 punti gli olandesi e il Napoli, domani impegnato nel match contro i Glasgow Rangers.

Bayern Monaco-Barcellona 2-0: 50′ Hernandez (BM), 54′ Sane (BM)

Marsiglia-Eintracht Francoforte 0-1: 43′ Lindstrom (EF)

Porto-Club Bruges 0-4: 15′ rig. Jutglà (CB), 47′ Sowah (CB), 52′ Olsen (CB), 89′ Nusa (CB)

Bayer Leverkusen-Atletico Madrid 2-0: 84′ Andrich (BL), 87′ Diaby (BL)

Liverpool-Ajax 2-1: 17′ Salah (L), 27′ Kudus (A), 89′ Matip (L)

GIRONE A: Napoli* 3, Liverpool 3, Ajax 3, Glasgow Rangers* 0

*Una partita in meno

GIRONE B: Club Bruges 6, Bayer Leverkusen 3, Atletico Madrid 3, Porto 0

GIRONE C: Bayern Monaco 6, Barcellona 3, Inter 3, Viktoria Plzen 0

GIRONE D: Sporting 6, Tottenham 3, Eintracht Francoforte 3, Marsiglia 0