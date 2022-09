Conte conferma la maledizione Champions: la panchina trema

Il Tottenham di Conte affonda in Portogallo contro lo Sporting: attacchi social per il tecnico

Il Tottenham di Antonio Conte crolla nella seconda gara di Champions League contro lo Sporting Lisbona.

Dopo la vittoria alla prima contro l’Olympique Marsiglia, decisa dalla doppietta di Richarslison, questa volta gli Spurs crollano in Portogallo con un secco ma rocambolesco 2-0 nei minuti di recupero, deciso dai gol di Gomes e Paulinho. Sui social non sono mancati i commenti negativi su Antonio Conte, vista la pesante sconfitta europeo che potrebbe complicare notevolmente i piani di accesso alla fase a eliminazione.

Tottenham ko con lo Sporting: attacchi social a Conte

I percorsi europei di Antonio Conte sono sempre stati piuttosto tormentati. Da allenatore non ha mai alzato un trofeo europeo e i cammini in Champions delle sue squadre non sono mai stati brillanti. Con l’Inter ha sfiorato la vittoria dell’Europa League alla sua prima stagione sulla panchina nerazzurra, perdendo in finale contro il Siviglia. Dopo la sconfitta di oggi col Tottenham sul campo dello Sporting non sono mancate le critiche sui social.

Grande #antonioconte che punta alla #PremierLeague e che già molla la #champions. Giusto così!

Ti amo. — Fabio Bergomi (@bergomifabio) September 13, 2022

I tifosi del Tottenham, che invocano il #ConteOut, sono dei folli — Interista Romantico 🖤💙 (@InteristaRoman1) September 13, 2022

C’è poco da fare il il parrucchino Salentino allergico proprio all’Europa…😏😏#Tottenham #Conte — Sal (@SalJ80) September 13, 2022