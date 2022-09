Ballano le panchine: svolta incredibile per Inter e Juventus

Nuovo clamoroso scenario in panchina: in ballo anche Inter e Juventus

Nel giorno della seconda giornata di Champions League arrivano voci su un malcontento sull’operato di Julian Negelsmann che l’anno scorso ha vinto la Bundesliga ma ha fallito in Champions, crollando contro il Villareal.

Secondo ‘Bild’, i giocatori ritengono che Nageslmann non si prenda la sua parte di colpa dopo gli scarsi risultati. L’allenatore tende a incolpare i giocatori, come è successo dopo il pareggio per 2-2 contro lo Stoccarda nel fine settimana e nonostante la vittoria a San Siro contro l’Inter, arrivano già le prime ipotesi sul nuovo possibile sostituto. Il nome caldo e che alletta la proprietà del club bavarese è quello di Thomas Tuchel.

Tuchel ipotesi Bayern: Inter e Juve si contendono Negelsmann

Il tecnico tedesco da qualche giorno non è più l’allenatore del Chelsea dopo i risultati poco convincenti di inizio stagione, in particolare la sconfitta nella prima di Champions contro la Dinamo Zagabria. Tuchel è a caccia di una nuova panchina e quella del Bayern Monaco alletta molto il tecnico ex PSG.

L’eventuale passaggio di Tuchel al club campione di Germania porterebbe ad un testa a testa tra Inter e Juventus per Nagelsmann. Sia i nerazzurri che i bianconeri non sono pienamente convinti dall’andamento di Inzaghi e Allegri e l’eventuale possibilità di arrivare all’attuale tecnico del Bayern potrebbe cambiare gli scenari futuri.