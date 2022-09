Calciomercato, tutti pazzi per il gioiello del Napoli: i dettagli

Tutti pazzi per il gioiello del Napoli. Dopo un avvio di stagione a dir poco entusiasmante, il Liverpool pronto all’assalto

Un avvio di stagione importante per il Napoli di Luciano Spalletti che ha portato a casa 4 vittorie e 2 pareggi, essendo quindi imbattuta nel nostro campionato.

Avvio super anche in Champions League dove gli azzurri si sono imposti 4 a 1 sul Liverpool nella prima partita del girone. Proprio queste ottime prestazioni, hanno portato i top club europei ad osservare da vicino le prestazioni di un gioiello partenopeo. Stando a quanto riportato da Todo Fichajes, i maggiori top club sembrerebbero aver messo gli occhi addosso a Kvaratskhelia con Real Madrid e Psg sono pronte a darsi battaglia per assicurarsi le prestazioni del georgiano. Non ci sono solo il club francese e quello spagnolo. Negli ultimi giorni, anche un top club inglese si è inserito nella corsa.

Calciomercato Napoli, anche il Liverpool piomba su Kvaratskhelia

Il Liverpool è stato l’ultimo ad inserirsi alla corsa per il calciatore, con il tecnico Kloop che ne è rimasto impressionato dopo averlo affrontato al Maradona nella sfida di Champions League vinta dal club azzurro per 4 a 1, con il georgiano autore di una prestazione sublime condita anche dall’assist per il 3 a 0 di Simeone. Con un avvio cosi importante, 4 gol e un assist in Serie A, era lecito aspettarsi interessi importanti per il ragazzo di appena 21 anni. Le sue prestazioni, sempre più convincenti, potrebbero portare tutti i club interessati ad investire una cifra importante pur di arrivare a dama.

C’è da dire che non sarà affatto semplice convincere il Napoli a privarsi del proprio gioiello. Il calciatore è un punto di riferimento per il club e per il tecnico Luciano Spalletti, e solamente di fronte ad un’offerta irrinunciabile il patron De Laurentiis potrebbe vacillare. Anche il popolo partenopeo si è innamorato del proprio beniamino che, ricordiamo, è arrivato nel club per sostituire Lorenzo Insigne, non di certo l’ultimo arrivato in casa Napoli. I tifosi degli azzurri, dunque, faranno tutto il possibile per cercare di spingere la società a rifiutare le offerte che inevitabilmente arriveranno.