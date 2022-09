Il Cholo lo scarica: torna di moda per le big di Serie A

Il Cholo Simeone non lo considera centrale nel progetto: torna di moda il big per le italiane

L’Atletico Madrid affonda in Champions League contro il Bayern Leverkusen e complica il proprio percorso europeo. Tra i protagonisti in negativo c’è sicuramente Rodrigo De Paul.

Nella gara di ieri De Paul è stato sostituito dal ‘Cholo0 Simeone al 45esimo. Nella gara precedente di Champions era partito da panchina, così come nelle prime due giornate della Liga. Un andamento che conferma gli scarsi progressi del trequartista ex Udinese che non è entrato nelle grazie del tecnico dei colchoneros e non sta rendendo come ci si aspettava dopo le ottime stagioni in Serie A. L’argentino potrebbe tornare di moda per le squadre italiane, in particolare per la Juventus, ma non solo.

De Paul può tornare in Italia: Inter, Milan e Juve in orbita

Rodrigo De Paul ha passaporto comunitario, di conseguenza nel mercato di gennaio potrebbe tornare di moda per le big di Serie A, in particolare Juventus, Inter e Milan. De Paul, però, ha un costo piuttosto elevato: l’Atletico Madrid lo valuta circa 40 milioni di euro e l’Inter non è in condizioni di sborsare una cifra simile, se non tramite una grossa cessione. In quel caso uno degli indiziati potrebbe essere Barella che piace al Real Madrid.

La Juventus, invece, potrebbe inserire la carta McKennie per convincere l’Atletico e abbassare il costo del cartellino di De Paul. Il Milan ha già abbondanza in quel reparto ma tiene d’occhi lo sviluppo per inserirsi, qualora la richiesta del club spagnolo dovesse abbassarsi nei prossimi mesi.