La Juventus riparte dopo la delusione: buone notizie per Allegri

La Juventus è tornata in campo dopo la sconfitta in Champions League con il Benfica: nel mirino la sfida di Monza

Resettare: è questa la parola d’ordine in casa Juventus dopo la sconfitta in Champions League con il Benfica, preceduta dal discusso pareggio con la Salernitana.

Quest’oggi, all’indomani del ko interno con il Benfica, Vlahovic e compagni si sono ritrovati alla Continassa dove i giocatori di Allegri si sono guardati negli occhi, analizzando cosa non ha funzionato contro i portoghesi e cosa – in generale – sta frenando il cammino dei bianconeri.

Alle porte c’è un’altra sfida insidiosa: domenica pomeriggio la Juventus sarà di scena sul campo del Monza, desideroso di trovare la prima vittoria stagionale e scossa dal cambio in panchina che ha portato Raffaele Palladino – ex attaccante cresciuto proprio nella Juventus – al posto di Giovanni Stroppa.

Juventus, domenica c’è il Monza: il notiziario di oggi

In mattinata, i giocatori impiegati ieri sera contro il Benfica hanno effettuato una seduta di scarico. Il resto del gruppo invece è stato impegnato in esercitazioni tecniche per lo sviluppo della manovra nella metà campo avversaria con finalizzazione e lavori tecnici per ruolo prima della consueta partitella finale.

Proprio dall’allenamento di questa mattina arriva una buona notizia per Massimiliano Allegri: è tornato a lavorare in gruppo Wojciech Szczesny, reduce da un infortunio alla caviglia che gli ha fatto saltare le gare con Fiorentina, Salernitana e Benfica.