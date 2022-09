Ronaldo agita (sempre) il Manchester United: la mossa per gennaio

Nonostante il calciomercato estivo sia terminato poco più di due settimane fa, il Manchester United starebbe già programmando il mercato invernale

Nonostante il calciomercato estivo si sia chiuso solamente poche settimane fa, alcuni dei più grandi club europei come il Manchester United, si stanno già proiettando al mercato che verrà. La campagna acquisti faraonica che ha visto arrivare ad Old Trafford Casemiro, Lisandro Martinez, Eriksen, Malacia, Dubravka ed Antony, sembra non bastare al club inglese che avrebbe in mente di investire ancora già dal mercato invernale, per dare seguito alla rifondazione iniziata pochi mesi fa.

Il tecnico Ten Hag, stando a quanto riporta The Sun, avrebbe a disposizione circa 70 milioni di sterline da investire nel mercato di Gennaio. Una cifra molto importante e che poche squadre al mondo possono permettersi sopratutto per quello che viene definito mercato di “riparazione”. Questa cifra, però, potrebbe addirittura aumentare se ci saranno delle cessioni, sopratutto una in particolare, che per svariati motivi non si è concretizzata nel mercato estivo.

Possibile addio di Cristiano Ronaldo al Manchester United nel mercato di Gennaio?

La cessione che potrebbe far aumentare il budget a disposizione dei red devils è sicuramente quella di Cristiano Ronaldo. Il portoghese sempre più lontano dall’idea di rimanere a Manchester, potrebbe cercare una nuova avventura già nel mercato di Gennaio. Nel finale di mercato estivo il fuoriclasse era stato proposto al Chelsea e nel nostro campionato al Napoli. Visto il costo proibitivo sopratutto per quanto riguarda l’ingaggio, non se ne è fatto più nulla. Vedremo se con il passare dei mesi il cinque volte pallone d’oro abbasserà le proprie pretese, soprattutto per le squadre che giocano la Champions League.

Sempre stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo, in caso di cessione di Ronaldo, la dirigenza metterebbe a disposizione del tecnico supererebbe i 100 milioni di sterline. Arrivati a questo punto sia il campione portoghese, sia il tecnico Ten Hag, potrebbero spingere per cercare di dirsi addio. Il portoghese per tornare a giocare la tanto amata Champions League ed il tecnico per continuare la rifondazione che ha avuto inizio nel mercato estivo.