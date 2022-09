Il Milan deve arrendersi: Mourinho e l’Inter possono prenderlo gratis

Inter e Roma sono sempre attive per cercare di rinforzare la propria rosa: sgambetto al Milan, arriva gratis

Non c’è mai sosta per quanto riguarda il calciomercato. Nonostante la sessione estiva sia terminata da poche settimane, le squadre del nostro campionato pensano già a programmare il mercato che verrà. Inter e Roma sembrano molto attive nel monitorare i calciatori di loro interesse, con un giocatore in particolare che stuzzica e non poco le fantasie dei due club.

La squadra allenata da mister Simone Inzaghi, stando a quanto riporta il portale fichajes.net, sarebbe molto interessata a Marco Asensio esterno del Real Madrid. Il calciatore non è molto felice al Bernabeu e la scadenza del suo contratto fissata per il prossimo 30 Giugno potrebbe favorire un’eventuale operazione. Per la squadra nerazzura sarebbe un colpo di assoluto valore e che andrebbe ad arricchire una rosa già molto forte e competitiva. Inoltre ci sarebbe anche la rivalsa sul Milan, da tempo sulle tracce del calciatore.

Non solo l’Inter per Asensio: ci pensa anche la Roma di Mourinho

Non è solo l’Inter l’unica squadra italiana interessata al calciatore spagnolo. Sempre secondo lo stesso portale, anche José Mourinho sarebbe desideroso di portare il ragazzo nella Capitale. Lo special one potrebbe garantire al ragazzo un ruolo da assoluto protagonista, per convincerlo a sposare il progetto Roma. Dopo l’acquisto a parametro zero di Dybala la scorsa estate, il tecnico potrebbe provare ad assicurarsi un altro pezzo da 90 con la stessa modalità. Dopo gli acquisti top della Joya e Wijnaldum, il portoghese vuole rendere ancora più grande la sua Roma.

Il ragazzo, utilizzato in pochissime circostanze dal Real Madrid, potrebbe decidere in maniera definitiva di non rinnovare con il club di Florentino Perez. Con Vinicius, Valverde e Rodrygo che gli hanno chiuso tutti gli spazi, il ragazzo di Mallorca potrebbe partire e, magari, approdare nel nostro paese, arricchendo ancora di più il calcio italiano. La cosa certa è che, almeno per il momento, un rinnovo del calciatore con il suo attuale club è lontano anni luce.