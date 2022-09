Il Lecce vince la prima in campionato: Strefezza manda ko la Salernitana

Prima vittoria in campionato per il Lecce che grazie a Strefezza manda ko la Salernitana

Il Lecce vince la prima gara del suo campionato conquistando i 3 sul campo dell’Arechi contro la Salernitana.

Il club pugliese non si fa ipnotizzare dal tifo assordante di Salerno e inizia con personalità sin da inizio gara. La squadra di Barone la sblocca nel finale di primo tempo con la seconda rete in campionato di Ceesay che sfrutta l’assist di Hjulmand e scarta Sepe, appoggiando in rete. Un gol che permette al Lecce di andare negli spogliatoi in vantaggio.

Salernitana-Lecce 1-2: tabellino marcatori

Nella ripresa la Salernitana sfiora prima il gol con Piatek e poi lo trova sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Candreva, attraverso l’autogol di Gonzalez che beffa Falcone. I granata, però, non riescono a sfruttare l’entusiasmo del momento e perdono le distanze. Il Lecce rimane dentro la partita e trova il gol del nuovo e definitivo vantaggio con Gabriel Strefezza che da subentrato trova uno splendido gol a giro sotto l’incrocio. Una rete che manda ko la Salernitana e manda in estasi il club pugliese.

SALERNITANA-LECCE 1-2 (43′ Ceesay, 55′ autogol Gonzalez, 83′ Strefezza)