Pazza idea per il post Allegri: torna di moda il vecchio pallino

Inizio stagionale da incubo per Massimiliano Allegri: l’allenatore della Juventus è sempre molto criticato, ora è spuntato il nome del vecchio pallino

Un inizio davvero da incubo: Massimiliano Allegri dovrà dare una sterzata alla stagione appena iniziato dopo i numerosi risultati negativi collezionati finora. Già a partire dalla sfida a Monza, i bianconeri dovranno portare a casa i tre punti per muovere velocemente la classifica.

Un inizio da incubo per la Juventus targata Massimiliano Allegri. Nonostante tanti infortuni finora, i bianconeri hanno perso punti contro squadre meno blasonate, come Salernitana, Fiorentina e Sampdoria collezionando anche due sconfitte cocenti in Champions League contro PSG e Benfica. C’è bisogno di fare punti per risalire in classifica in Serie A: sfida già decisiva contro il Monza domenica pomeriggio contro la compagine guidata ora da Raffaele Palladino dopo l’esonero, non tanto a sorpresa di Stroppa. Una gara che dirà così tanto in vista dei prossimi impegni dei bianconeri dopo la sosta Nazionale.

Juventus, Zidane per il post Allegri: la soluzione

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes.com” Zinedine Zidane è tornato nella lista di Agnelli per il post dell’allenatore livornese. Al momento l’allenatore francese è attualmente svincolato dopo le stagioni da urlo alla guida del Real Madrid con tre vittorie consecutive in Champions League. L’ex Blancos sta aspettando un progetto importante per sposare una nuova avventura da urlo per il prosieguo della sua carriera già eccellente finora. Lo stesso Zidane sta aspettando anche il suo sogno, ossia quello di guidare la Nazionale francese, ma tutto dipenderà dai piani di Deschamps protagonista al prossimo Mondiale.