L’Atletico prenota il big: beffa Juve e Inter

L’Atletico Madrid di Simeone prenota il big dalla Bundesliga e beffa Juventus e Inter

L’Atletico Madrid sta vivendo una fase complicata di stagione, soprattutto dopo l’ultima sconfitta in Champions League contro il Bayer Leverkusen. Domani i colchoneros si giocheranno il derby di Madrid contro il Real ma intanto la società continua a visionare il mercato.

Tra i nomi caldi per l’attacco del Cholo Simeone spunta Marcus Thuram. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, l’attaccante francese sarebbe uno dei nuovi obiettivi su espressa richiesta proprio di Simeone. Il figlio d’arte andrà in scadenza nel 2023 con il Borussia Mönchengladbach, di conseguenza potrebbe diventare un’occasione a costo zero per molti club. L’obiettivo dell’Atletico è quello di bruciare sul tempo la concorrenza.

L’Atletico punta Marcus Thuram: beffa Inter e Juve

In passato diversi club sono stati accostati a Marcus Thuram, uno di questi è l’Arsenal ma anche in Serie A non sono mancati i corteggiamenti. Soprattutto quelli di Juventus e Inter. Al primo anno di Simone Inzaghi, infatti, i nerazzurri erano ad un passo dal francese, prima di virare su Joaquin Correa.

L’Atletico Madrid, però, sembra fare sul serio, tanto da aver mandato degli emissari in Germania a seguire da vicino il calciatore e ha già intrapreso i primi contatti con il suo agente.