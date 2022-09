Flop in Spagna e Milan ancora in agguato: scambio con Rebic

Il Milan durante l’estate ha a lungo osservato un giocatore, senza riuscire a prenderlo: rossoneri ancora in agguato e Rebic nell’affare

Inizio di stagione con qualche problema di troppo per Ante Rebic con il Milan. L’attaccante croato infatti dopo aver giocato due giornate e messo a segno due gol è andato nuovamente KO per problemi alla schiena che lo tormentano da oltre un mese.

Nel frattempo però Rebic potrebbe diventare una carta importante nel calciomercato futuro dei rossoneri. Infatti il Milan non ha smesso di osservare in Spagna un vecchio pallino e potrebbe inserire l’attaccante croato come contropartita nell’affare.

Calciomercato Milan, Isco sempre nel mirino: Rebic nell’affare

Dopo nove anni con la maglia del Real Madrid, Isco ha lasciato ufficialmente i ‘Blancos’ in estate a parametro zero. Un addio non facile, ma lo spagnolo ha scelto comunque di restare in Liga e trasferirsi al Siviglia. Il suo impatto con il nuovo club però non è stato dei migliori.

Sei partite sotto la guida di Lopetegui senza mai entrare nell’azione di un gol, né segnandolo e né servendo qualche assist. Al momento dunque è negativa l’esperienza di Isco al Siviglia, così a tornare sulle sue tracce potrebbe essere il Milan. Lo spagnolo è un vecchio pallino dei rossoneri e questa volta per prenderlo potrebbe essere inserito nell’affare il cartellino di Ante Rebic, attaccante che non è una prima scelta per Pioli ma che potrebbe fare molto comodo al club spagnolo.