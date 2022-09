Maldini non lo molla: il piano perfetto per battere il Napoli

Il calciatore è passato al Benfica in estate ma Maldini non ha smesso di fargli la corte, così adesso vuole sfidare il Napoli altra forte pretendente

Uno dei gioielli di punta del settore giovanile del River Plate, da sempre fucina di grandi talenti, il centrocampista argentino si è preso le redini della sua squadra (e prossimamente quelle della Nazionale) prima di far vela in Europa. Ad aver avuto meglio in una contesa durata settimane tra tantissimi top club del vecchio continente è stato il Benfica per poco più di 10 milioni di euro e altri 8 di bonus.

L’operazione per Enzo Fernandez, tuttavia, è rimasta indigesta soprattutto a Juventus, Roma e Napoli. E di queste tre solo il club partenopeo avrebbe le carte giuste da giocarsi il prima possibile. Ma non senza qualche difficoltà, qualche cavillo posto da Paolo Maldini e il suo Milan. I rossoneri erano infatti in corsa al pari delle rivali, ma la pulce nell’orecchio messa dalle vecchie glorie Saviola e Perez lo hanno fatto sbarcare in Portogallo senza alcun rimpianto.

Calciomercato, Maldini ci riprova: Saelemaekers per Fernandez

Maldini non ha voglia di stare lì a guardare, tant’è che pare abbia studiato già il piano perfetto: offrire il cartellino di Alexis Saelemaekers ed eventualmente un conguaglio cash. Offerta irrinunciabile per molti, ma non è detto che piaccia ai piani alti di Lisbona. Fernandez resta un diamante grezzo da far brillare soprattutto in Champions League.