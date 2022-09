Kean e non solo: altro osservato speciale in Monza-Juventus

Il match di oggi tra Monza e Juventus presenta dei risvolti abbastanza importanti anche in ambito di calciomercato: due osservati speciali

La Juventus è chiamata a reagire immediatamente. C’è bisogno di lasciarsi subito alle spalle la pesantissima sconfitta arrivata contro il Benfica in Champions League. Non era mai successo nella sua storia che ‘La Vecchia Signora’ perdesse entrambe le sfide di partenza nel proprio girone della massima competizione europea.

Massimiliano Allegri appare in confusione, sia per quanto concerne le scelte in campo che per le dichiarazioni pubbliche. La tensione nell’ambiente si taglia a fette: in molti vorrebbero un esonero immediato del tecnico livornese. Per adesso, il club bianconero mantiene la fiducia nell’allenatore toscano, ma ovviamente si aspetta in fretta un netto miglioramento dei risultati. A cominciare dalla gara di oggi col Monza all’U-Power Stadium. La partita in questione andrà letta anche in chiave calciomercato, non solo calcio giocato e classifica dunque. In queste ore, ha cominciato a circolare una voce secondo cui Galliani starebbe pensando di portare Moise Kean alla corte di mister Palladino. Affare indubbiamente suggestivo, che potrebbe consentire all’attaccante ex PSG di rilanciarsi.

Monza-Juventus, Kean e Carlos Augusto osservati speciali

Attenzione, però, anche a Carlos Augusto. L’esterno di centrocampo/terzino sinistro dei brianzoli piacerebbe non poco ai torinesi, che approfitteranno dell’impegno odierno per osservare da vicino le sue qualità. Su quella fascia Alex Sandro non dà più sufficienti garanzie da tempo, perciò la Juve continua a guardarsi attorno alla ricerca di profili validi in grado di sostituirlo. E anche Carlos Augusto sarebbe un’opzione da tenere in considerazione.