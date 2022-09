Sconvolto da Xavi: ora può davvero arrivare in Serie A

Un retroscena alquanto curioso in casa Barcellona: il top player sconvolto alla notizia di Xavi, ora potrebbe dire addio subito

Una situazione da monitorare con attenzione con possibili cessioni a partire da gennaio per poi fiondarsi nella prossima estate. Tanti big potrebbero andare via con una avventura suggestiva, anche possibilmente in Serie A.

Come svelato dal giornalista Miquel Blázquez, Jordi Alba è rimasto sconvolto quando ha scoperto che il Barça avrebbe giocato un’amichevole in Australia. L’allenatore Xavi, inoltre, gli ha anche ricordato di rinunciare ai loro stipendi mettendo di tasca loro i cinque milioni che il club aveva ricevuto, altrimenti non avrebbero potuto viaggiare con il resto della squadra.

Ora Jordi Alba potrebbe pensare anche alla cessione con il tempo in maglia blaugrana che sembra ormai finito per lo spagnolo. Pronto una nuova avventura: già negli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, il suo profilo è stato accostato all’Inter, ma alla fine non c’è stato nemmeno il tempo materiale per chiudere l’affare.

Jordi Alba, colpo da urlo per l’Italia

Con l’arrivo di Marcos Alonso sulla fascia mancina, il minutaggio per Jordi Alba si è ridotto ancora di più. Finora ha collezionato soltanto 126 minuti in Liga: lo stesso terzino spagnolo è stato nel mirino per anni della Juventus, che potrebbe tornare a pensare a lui per rinforzare le corsie esterne. Un nuovo modo di agire dopo la notizia a sorpresa davvero sconvolgente per Alba. Ora il suo futuro è sempre più lontano da Barcellona con il suo contratto in scadenza nel giugno 2024. A breve ci potrebbero essere novità importanti con l’addio del top player, ormai sempre più ai margini di Xavi.