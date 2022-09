Juventus, che ‘scippo’ al Napoli: contatti avviati

La Juventus pianifica una mossa di mercato che avrebbe del clamoroso. ‘Scippo’ al Napoli: contatti già avviati

Uno dei momenti più difficili in casa Juventus nell’ultimo decennio, se non oltre. I bianconeri infatti sia in campionato che in Champions League hanno avuto un inizio di stagione disastroso, come testimonia l’ultima sconfitta contro il Monza. In bilico continua a esserci il ruolo di Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus, ma la società pensa anche ad altri cambi nella dirigenza.

Infatti la società bianconera per la prossima stagione sembrerebbe aver messo nel mirino una figura importante all’interno del Napoli, con contratto in scadenza nel 2024. Contatti già avviati.

Calciomercato Juventus, idea Giuntoli dal Napoli: contatti avviati

Qualcosa nella Juventus dovrà inevitabilmente cambiare per rialzare la testa e tornare la squadra dominatrice in Italia degli anni passati. L’inizio è stato disastroso e la società ragiona già a lungo termine, pensando a una rivoluzione anche all’interno delle posizioni dirigenziali.

Infatti come riportato da ‘Enganche’ su Twitter, la Juventus avrebbe avviato i contatti con il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli. Il suo contratto con gli azzurri scadrà nel 2024, ma i bianconeri sembrerebbe iniziare a farsi avanti. Sarebbe un colpo pesante nei confronti del Napoli, visto che Giuntoli ricopre il ruolo di direttore sportivo in azzurro da ormai sette anni.