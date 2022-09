Esonero e summit immediato: arriva Pochettino

Mauricio Pochettino è pronto per una nuova avventura dopo l’addio al PSG: è stato accostato anche alla Serie A, ma può arrivare subito

Il suo profilo è stato anche messo nel mirino anche dall’Inter, ma Mauricio Pochettino potrebbe tornare protagonista in Ligue1 con una nuova avventura in Francia dopo quella alla guida del PSG.

Come svelato dal portale francese “FootMercato” il Nizza starebbe pensando proprio all’allenatore argentino, Mauricio Pochettino, per il post Favre. Al momento i risultati non sono arrivati come si aspettava la dirigenza francese con un tredicesimo posto in classifica con quattro sconfitte in questo avvio. Così Favre è stato messo in discussione con i primi approcci per l’ex PSG pronto a tornare in Francia con un progetto importante.

Così già a partire dalla giornata di martedì ci potrebbe essere un incontro con la dirigenza del Nizza per trovare l’accordo immediato per rimettersi al lavoro dopo l’addio al PSG. Favre è sempre più vicino all’addio con l’allenatore argentino davvero ad un passo.

Pochettino pronto per una nuova avventura

Una scelta immediata con l’accordo che potrebbe arrivare nelle ultime ore. Pochettino è pronto ad accettare la nuova avventura: in passato è stato accostato anche all’Inter come suggestione per il post Inzaghi. Al momento non ci sarebbero ancora conferme ufficiali: tutto sarà più chiaro a partire dalle prossime ore. Una scelta voluta a tutti i costi visto che il Nizza non riesce più a girare come un tempo ottenendo pochi risultati positivi in questo avvio di stagione.