Inter, buone notizie per Inzaghi: personalizzato in gruppo per due big

Buone notizie per Simone Inzaghi: due big svolgono seduta personalizzata ad Appiano

L’Inter vive un momento di grave difficoltà e dopo appena 7 giornate dista già 5 punti dalla vetta della classifica. L’ultima gara contro l’Udinese ha definitivamente messo in mostra i limiti della squadra di Inzaghi.

I nerazzurri hanno giocato senza Lukaku e senza Calhanoglu, entrambi fuori per infortunio. Per Simone Inzaghi, però, arrivano buone notizie proprio sui due big rimasti fuori. Come riportato dall’inviato di ‘calciomercato.it’, Giorgio Musso, nella giornata di oggi c’è stata una seduta personalizzata ad Appiano Gentile per Calhanoglu e Lukaku.

⚫️🔵 #Inter – Seduta personalizzata oggi ad Appiano Gentile per #Calhanoglu e #Lukaku. Il centravanti belga è tornato a lavorare in modo blando sul campo e punta al rientro con la #Roma 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) September 20, 2022

Romelu Lukaku è tornato a lavorare in modo blando sul campo e punta al rientro dopo la sosta per il big match di San Siro contro la Roma. Il centravanti belga si è fermato poco prima del derby contro il Milan e ha saltato diverse partire cruciali. Per Calhanoglu i tempi sono di circa 2-3 settimane e anche lui proverà ad essere arruolabile al rientro dalla sosta. Il turco si era fermato prima della trasferta di Udine per una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra.