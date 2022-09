Bonucci al centro delle critiche, attacco frontale: “Non è un leader”

Un duro attacco nei confronti di Leonardo Bonucci da parte della tifoseria bianconera. Il comunicato recita: “Mai un leader”

Finisce al centro delle critiche dei tifosi della Juventus Leonardo Bonucci. Il difensore centrale, tra i giocatori storici dei bianconeri viene attaccato dalla tifoseria bianconera in questo momento difficile. Infatti la Juventus è in piena crisi di risultati, come dimostrato anche domenica con la sconfitta contro il Monza.

In bilico c’è la posizione di Massimiliano Allegri, ma il tecnico non è l’unico a ricevere delle critiche. Leonardo Bonucci viene attaccato dalla tifoseria bianconera attraverso un comunicato che critica il suo atteggiamento.

Juventus, critiche dure per Bonucci: il comunicato dei tifosi

Quanti problemi per la Juventus in questo periodo. I bianconeri oltre ai deludenti risultati in campo devono anche cercare di restaurare il rapporto con i propri tifosi, che nonostante tutto vogliono essere al fianco della squadra. Proprio i tifosi però mettono al centro delle critiche Leonardo Bonucci con un comunicato che recita:

“Stiamo assistendo a scene che non comprendiamo e fanno sorridere, o meglio scene ridicole ideate da chi si erge a leader ma si comporta da vittima sacrificale. Bonucci non è mai stato un leader e mai lo sarà: né all’Inter né al Treviso né al Pisa né al Bari né al Milan né tanto meno alla Juventus. Come lui tutti gli altri che lo assecondano”. Un duro attacco che vedremo se avrà una qualche risposta da parte del difensore.