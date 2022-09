Tuchel firma subito: esonero più vicino

Thomas Tuchel è pronto a ritornare subito in panchina: la big valuta l’esonero, il tecnico tedesco è in pole position

Seppur con una gara in meno, i ‘Blues’ sono distanti ben 8 punti dala vetta occupata Arsenal, Manchester City e Tottenham. Adesso, però, il Chelsea ha deciso di cambiare marcia a partire dalla guida tecnica. Via Thomas Tuchel, rimasto in panchina per oltre un anno e mezzo, il club londinese ha deciso di puntare su Graham Potter per ricostruire in vista dell’immediato futuro.

Adesso, però, il ritorno in panchina per Tuchel potrebbe essere più vicino del previsto. Secondo quanto riferito da ‘Sport Bild’, l’intenzione di Thomas Tuchel è quella di ritornare subito in panchina.

Tuchel si taglia l’ingaggio: può arrivare subito

Dopo l’avventura con il Chelsea terminata nel peggiore dei modi, il tecnico tedesco ha intenzione di ricominciare subito ad allenare dopo l’esperienza londinese nella quale ha, tra l’altro, conquistato una Champions League. Tuchel non vuole prendersi una pausa nè un anno sabbatico. I media tedeschi continuano ad accostarlo al Bayern Monaco, destinazione che all’allenatore ex Borussia Dortmund farebbe molto piacere guidare. In questo momento, Tuchel sarebbe disposto a tagliare il proprio stipendio pur di guidare il Bayern Monaco o un altro club. In casa Bayern, però, al momento il supporto a Nagelsmann è incondizionato e non sono stati avviati ancora contatti ufficiali con l’ormai ex allenatore del Chelsea.

Già vicino ai bavaresi nel 2018, poi superato da Kovac con Tuchel finito alla guida del PSG. Il 49enne di Krumbach rimane comunque uno dei nomi in pole position se il futuro di Nagelsmann dovesse essere effettivamente lontano dai campioni di Germania. Le prossime settimane saranno decisive per il destino di Tuchel così come, probabilmente, per quello di Nagelsmann.

Il Bayern Monaco, in questo momento, è al quinto posto in Bundesliga a -5 dall’Union Berlino a quota 17.