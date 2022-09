Marotta ‘chiama’ la Juve: nuovo scambio per Gosens

Il calciomercato non dorme mai ed in tal senso, a gennaio, il piano di Marotta è chiaro: spunta lo scanbio con la Juventus

Il campionato di Serie A è adesso fermo, in attesa che gli impegni delle nazionali si concludano. Ed i pensieri delle dirigenze dei club italiani sono sempre rivolti al calciomercato, a quelle che tra gennaio e giugno prossimo potrebbero essere le operazioni da concretizzare.

In primo piano c’è l’Inter, con Beppe Marotta che ha intenzione di rinforzare una squadra già forte: i nerazzurri devono quindi tornare a correre in attesa che, nelle prime settimane del 2023, qualcosa possa muoversi. E quel qualcosa rischia di riguardare Robin Gosens che agli ordini di Inzaghi sta facendo grande fatica ad imporsi.

Gosens alla Juve: Marotta vuole un ex Milan

Non è un mistero che la Juventus, prima di arrivare a Kostic, ci abbia seriamente pensato. Adesso Robin Gosens può tornare ad essere un nome caldo per la corsia mancina dei bianconeri e, a proporlo, sarebbe proprio Beppe Marotta. Il dirigente della ‘Beneamata’ starebbe studiando il possibile affare con la ‘Vecchia Signora’, con l’Intenzione di sondare il terreno già per gennaio per uno scambio importante. Lasciar partire Gosens verso Torino e accogliere un profilo che, a detta dello stesso Allegri, non rientra tra i titolari di casa Juventus. Si tratta di Manuel Locatelli, che per l’allenatore juventino rappresenta “il primo a subentrare” a centrocampo.

Dopo averlo pagato quasi 40 milioni di euro dal Sassuolo, quello riservato a Locatelli non è di certo il ruolo che il giocatore, e probabilmente la dirigenza bianconera, si aspettava di registrare. Ecco perchè il sondaggio di Marotta, l’anno prossimo, può portare risultati. Con Gosens alla Juventus e Locatelli che potrebbe quindi rilanciarsi in nerazzurro, in un centrocampo che tolto Brozovic va spesso in difficoltà. La volontà della società torinese, però, è chiara. Nonostante il profilo di Gosens possa piacere, la Juventus ha tutta l’intenziione di puntare forte su Locatelli per il futuro: lo scambio, dunque, difficilmente prenderà piede nei prossimi mesi. Staremo a vedere.

8 presenze e solo 302′ in campo per Gosens con la maglia dell’Inter: Marotta dovrà dunque riflettere sulla soluzione che riguarderà il futuro dell’ex atalantino.