Griezmann libera la stella del Chelsea: occasione per Juve e Milan

La bagarre tra Atletico Madrid e Barcellona tiene banco in Spagna, ma arriva una soluzione dall’Inghilterra che può scatenare un effetto domino

Antoine Griezmann è uno dei nomi più chiacchierati in questi giorni, non tanto per le prestazioni, ma per la sua “particolare” situazione all’Atletico Madrid.

Infatti Diego Simeone lo sta facendo giocare a piccole dosi, perché la clausola vigente con il Barcellona prevede che al superamento di una certa soglia di minutaggio, l’Atletico Madrid dovrà sborsare 40 milioni per il riscatto del francese. Secondo i blaugrana tale soglia è già stata ampiamente superata, secondo l’Atletico no. Ecco che si rischia lo stallo e una battaglia legale milionaria tra i due club, ma dall’Inghilterra sembra esserci un club interessato. Questo potrebbe scatenare un effetto domino che coinvolgerebbe Manchester United, Chelsea e due big italiane.

United su Griezmann: occasione Ziyech per Milan e Juve

Il Manchester United sarebbe intenzionato a offrire circa 40 milioni per l’acquisto di Antoine Griezmann. Secondo El Nacional infatti gli inglesi sarebbero tentati anche dalla volontà del giocatore di misurarsi in Premier League. Tale operazione porta a fare delle riflessioni su Cristiano Ronaldo, attualmente in ombra al Manchester e obiettivo concreto del Chelsea. Ronaldo finora non sta brillando e ha messo a segno 1 solo goal da inizio stagione tra tutte le competizioni. Milan e Juventus hanno attivato le antenne perché se Ronaldo dovesse davvero raggiungere Londra, sarebbe quasi sicuramente Ziyech a partire per lasciare posto al portoghese.

Ziyech era stato accostato al Milan e alla Juventus già in estate e si era parlato addirittura di un accordo tra il talento del Chelsea e la dirigenza del Milan, però poi non si è concluso niente. Hamik Ziyech ha una valutazione che si aggira attorno ai 20 milioni e anche lui, come Ronaldo, non ha fornito prestazioni alle quali ci aveva abituato lo scorso anno. Il trequartista marocchino con passaporto olandese quindi potrebbe essere un obiettivo concreto già a gennaio, visto che il Manchester è intenzionato a presentare un’offerta per Griezmann subito dopo il mondiale in Qatar. Milan e Juventus dovranno essere brave a cogliere l’occasione, anche perché sul Ziyech c’è una fortissima concorrenza internazionale.