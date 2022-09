Addio Soule, scambio a sorpresa con la big

Matias Soule, giovane attaccante della Juventus, vuole essere protagonista giocando con maggiore continuità: scambio a sorpresa con la big.

Schierato titolare anche da Massimiliano Allegri nelle uscite pre-campionato, lo stesso Matias Soule è stato mandato in campo nel finale per recuperare il risultato contro Salernitana e Monza. Ora il suo futuro potrebbe essere altrove per essere completamente protagonista in una big d’Europa.

Lo stesso giovane talento argentino è stato chiamato in passato dall’Argentina del Ct Scaloni, ma al momento vorrebbe trovare più spazio. Il giocatore potrebbe essere così un acconto per arrivare a Kudus, altro talento dell’Ajax, che si sta mettendo in luce anche in Champions League. Secondo quanto riportato dall’Olanda, la sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro con la Juventus che potrebbe pensare così a quest’ipotesi di scambio suggestiva. Un’altra idea da urlo per il club bianconero, che è già proiettato in ottica futura per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Juventus, Kudus la suggestione per giugno

Mohammed Kudus, attaccante classe 2000 dell’Ajax, ha messo a segno già 7 reti in 10 partite complessivamente giocate con il club olandese. Sulle sue tracce ci sarebbero già le big d’Europa, tra cui anche la Juventus, che intende anticipare tutte le altre concorrenti. Soule potrebbe essere l’acconto per giugno per arrivare proprio al talentuoso giocatore dell’Ajax, che lascerà quasi sicuramente l’Olanda alla ricerca di nuove avventure. Al momento si tratterebbe soltanto di una suggestione, ma non ci sono contatti ufficiali tra le parti. La Juventus vorrebbe dare una sterzata alla propria stagione anche dal punto di vista del calciomercato con innesti giovani e di assoluto valore.