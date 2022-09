Pioggia di gol per convincere il Milan: in rossonero la chance della vita

Il Milan deve iniziare a pensare al futuro anche dell’attacco. Il reparto offensivo dei rossoneri si regge sulle magie di Leao e sui gol di Olivier Giroud, ma nel ruolo di centravanti, a parte il francese, al momento non ci sono grosse alternative. Un altro centravanti dalla Liga

Cinque gol in nove partite tra campionato e Champions League: questo l’ottimo score in avvio di stagione da parte di Olivier Giroud, fulcro realizzativo di casa Milan. L’esperto bomber transalpino è infatti con Rafael Leao la principale fonte di gioco offensivo alla luce anche della mancanza di alternative nel ruolo di prima punta. Origi ha fin qui giocato poco a causa di svariati problemi fisici. Infortuni che hanno condizionato anche il polivalente Rebic, senza dimenticare il lungodegente Zlatan Ibrahimovic. Tra i bomber centrali l’unica vera garanzia per ora resta dunque Giroud che è stato costretto agli straordinari ma che comunque è in avanti con l’età alla luce di una carta d’identità che segna quota 35 anni.

Difficile quindi che con un kilometraggio così elevato l’ex Chelsea possa reggere da solo l’intero peso dell’attacco per un futuro troppo lungo, motivo per cui Maldini e soci si guardano intorno a caccia di nuovi centravanti.

Calciomercato Milan, Borja Iglesias segna gol a grappoli: una punta centrale in cerca del grande salto

Al Milan è stato recentemente accostato l’atalantino Hojlund in ottica futura, ma un bomber interessante e pronto già per l’immediato potrebbe giocare attualmente in Liga. Occhio infatti all’exploit definitivo di Borja Iglesias, centravanti spagnolo del Real Betis con un passato all’Espanyol e al Celta Vigo tra le altre.

6 gol nelle prime 6 presenze quest’anno in campionato: uno dei segreti di questo sorprendente Betis è proprio il numero 9 iberico che è andato sempre in doppia cifra anche nelle due stagioni precedenti. Si tratta di una prima punta classica per caratteristiche fisiche e di posizionamento. Non ha costi particolarmente elevati visti i 29 anni e potrebbe far gola al Milan che ha certamente bisogno di un’altra punta centrale vista l’età di Giroud e alla luce della scarsa affidabilità fisica degli altri interpreti. Fare gol per giocarsi la grande chance della vita potrebbe essere quindi la prossima missione di Iglesias, valutato 10/15 milioni di euro, e forse all’ultimo treno della carriera. Il centravanti spagnolo è un eroe a Siviglia e sta facendo benissimo ma non ha mai avuto modo di giocare in una grande squadra.