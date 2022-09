Inter, futuro Lukaku deciso: Kane il sostituto

Il futuro di Romelu Lukaku all’Inter potrebbe essere già stato deciso. Eletto già il suo sotituto: sarà Harry Kane

Un inizio di stagione difficile per l’Inter, in cui i risultati sono iniziati a mancare sia in campionato che in Europa. In più Simone Inzaghi ha dovuto fare a meno del suo grande acquisto della sessione di calciomercato estiva, ovvero Romelu Lukaku. Il belga infatti si è infortunato dopo la terza giornata contro la Lazio e ancora non è tornato a disposizione del tecnico.

Dopo la sosta Lukaku potrebbe tornare in campo e nel frattempo il bomber avrebbe già preso una decisione per il proprio futuro. Scelto già il sostituto: Harry Kane.

Calciomercato Inter, Lukaku vuole rimanere in nerazzurro: Kane per il Chelsea

Dopo solo un mese dall’inizio della stagione il Chelsea ha deciso subito di cambiare allenatore. Addio Tomas Tuchel e dentro Potter. Il cambio in panchina però non dovrebbe cambiare le sorti del futuro di Romelu Lukaku. Infatti il bomber belga sembrerebbe convinto e vorrebbe rimanere in nerazzurro. Così il Chelsea avrebbe già individuato il suo sostituto, che sarebbe Harry Kane, attaccante e capitano del Chelsea che da diversi anni viene accostato all’addio agli ‘Spurs’.