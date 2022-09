Juve ‘tradita’: niente rinnovo e offerto al Milan

La Juventus potrebbe dire addio a uno dei suoi giocatori a parametro zero: tradimento e passaggio al Milan, ma a una condizione

I problemi in casa Juventus in questo inizio di stagione sono diversi. In primis i risultati che continuano a non arrivare. Mentre la società bianconera ragiona anche sul futuro di Massimiliano Allegri sulla panchina, bisogna iniziare a pensare anche al futuro di alcuni giocatori in rosa, soprattutto se si tratta di quelli in scadenza.

Uno di questi sembrerebbe lontano dal rinnovo con la Juventus e potrebbe arrivare quasi un tradimento nei confronti dei bianconeri. Gli agenti potrebbero offrirlo al Milan.

Niente rinnovo con la Juventus, Alex Sandro offerto al Milan: ma solo a una condizione

Sembra essere vicino alla conclusione l’avventura di Alex Sandro alla Juventus. Il brasiliano da tempo non assicura più le prestazioni di una volta, inoltre il suo contratto con i bianconeri scadrà a giugno 2023 e per ora le due parti sembrerebbe non essere intenzionate a procedere con il rinnovo.

Così gli agenti del terzino potrebbero anche pensare di offrirlo al Milan a parametro zero come vice Theo Hernandez. Il sì del club rossonero dipenderà anche dall’ingaggio del brasiliano, che dovrà essere ridotto ad almeno 2 milioni di euro per non pesare troppo alle casse milanista. Un’opzione dunque che sembrerebbe complicata al momento.