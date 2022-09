La Juve prova la magia: a gennaio un titolare grazie a una meteora di Allegri

Molte squadre italiane ed europee stanno sfruttando questo momento di sosta per pianificare il mercato invernale

Mentre le nazionali europee sono impegnate nella Nations League le squadre di club stanno pianificando i colpi di riparazione per gennaio. Ecco che al termine del mondiale in Qatar potrebbero esserci delle sorprese, soprattutto in Serie A.

La Juventus potrebbe essere la prima a muoversi in questo senso, infatti è nelle intenzioni dei bianconeri quella di tentare uno scambio con i portoghesi del Benfica. Ai portoghesi serve un attaccante, mentre alla Juventus farebbe molto comodo un terzino sinistro. C’è un indiziato principale pronto a raggiungere il Portogallo in favore del terzino cresciuto nelle giovanili del Valencia.

Dal Portogallo, scambio Kaio Jorge – Grimaldo

Grimaldo sarebbe l’innesto perfetto per la difesa di Allegri, infatti sulla fascia sinistra c’è un forte bisogno di costanza e continuità di prestazioni. La dirigenza bianconera, secondo indiscrezioni, starebbe approntando uno scambio che includerebbe Kaio Jorge nello scambio per portare il terzino ventisettenne a Torino. La differenza però è tanta per quanto riguarda la valutazione sul mercato, quindi il Benfica accetterebbe lo scambio solo a fronte di un conguaglio economico, oltre alle prestazioni del giovanissimo attaccante brasiliano. Grimaldo finora ha preso parte a tutte le uscite del Benfica (13) siglando un goal e servendo 3 assist, fornendo inoltre prestazioni convincenti anche in Champions League. Lo spagnolo è arrivato al Benfica dal Barcellona per una cifra intorno ai 2 milioni di euro e ora è valutato circa 20, ma ha il contratto in scadenza nel 2023. La Juventus dovrà fare un piccolo sforzo economico per portare il terzino in squadra già a gennaio, potendo però contare sulla scadenza a breve termine.