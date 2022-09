Mourinho lo strappa all’Inter: doppio tradimento e colpaccio a zero

Stefan de Vrij potrebbe finire nel mirino della Roma in vista della prossima stagione: il difensore olandese in giallorosso a parametro zero

Il futuro di Stefan de Vrij resta un rebus: dopo le voci di un possibile addio in estate, il difensore olandese è rimasto all’Inter, ma il suo futuro sembra essere ancora lontano dai nerazzurri.

Stefan de Vrij potrebbe tornare a Roma, ma questa volta sull’altra sponda. Il difensore classe ’92, infatti, è in scadenza di contratto con l’Inter e potrebbe finire nel mirino della Roma di José Mourinho.

Legato ai nerazzurri da un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, lo stopper ex Feyenoord goe della stima del tecnico giallorosso e il club potrebbe tentare il colpo in vista della prossima stagione.

Calciomercato Roma, ipotesi de Vrij a parametro zero

Valutato poco meno di trenta milioni di euro in questo momento, Stefan de Vrij potrebbe lasciare l’Inter in estate, andando via a parametro zero dopo essere stato ingaggiato a zero nell’estate del 2018, dopo la scadenza del contratto che lo legava alla Lazio. Ora, il difensore olandese potrebbe fare il percorso inverso, tornando nella Capitale, ma vestendo la maglia giallorossa.