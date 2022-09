Dice addio a Inzaghi: pronto lo scambio in Premier

La sosta per le nazionali sta dando modo ai club di pianificare colpi in entrata già per le prossime finestre di mercato

A parte i consueti sondaggi di alcune squadre, ce ne sono altre che al contrario hanno necessità di intervenire sul mercato e con una certa fretta. La situazione vige in Italia come all’estero e anche in Premier League le big cominciano a effettuare le prime manovre.

Sono tanti i pezzi pregiati che rischiano di cambiare casacca durante la prossima finestra estiva di mercato, anzi alcuni potrebbero già sarebbero liberi di firmare in gennaio a fronte della scadenza a giugno 2023. Il Chelsea sta puntando i fari in Serie A e potrebbe bussare alla porta di Simone Inzaghi e Marotta, mentre sul fronte interista la dirigenza sta facendo i conti, per l’appunto, con le scadenze imminenti.

Pronto lo scambio, lascia Inzaghi in estate

Il Chelsea ha bisogno di un uomo a tutta fascia e lo ha individuato in Dumfries, ventiseienne accasatosi all’Inter nel 2021, che comunque ha avuto un buon percorso di crescita con Inzaghi. Il mister piacentino dal canto suo dovrà fronteggiare la partenza di uno dei difensori tra De Vrij e Skriniar, se non entrambi. Ecco che il grimaldello per dare inizio a una trattativa tra Chelsea e Inter potrebbe essere Trevoh Chalobah. Ventitré anni, valutato 20 milioni, il difensore originario della Sierra Leone sarebbe il profilo perfetto per la difesa dell’Inter, anche perché in grado di giocare sia in una linea a 4 che in un reparto difensivo a 3.

Il Chelsea metterebbe sul piatto il ragazzo per arrivare a Denzel Dumfries, che quest’anno ha disputato 9 partite e siglato 2 goal tra tutte le competizioni, trovando anche un assist. L’olandese ha una valutazione che si aggira attorno ai 25 milioni, pertanto non sarà difficile trovare una quadra per l’esito positivo della trattativa. Inzaghi avrà sicuramente bisogno di un difensore e Chalobah possiede ampie possibilità di crescita.