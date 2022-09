La Juventus trema: nuova minaccia per Vlahovic

Rumors sul futuro di Dusan Vlahovic: un altro top club potrebbe mettere nel mirino il serbo per una pesante eredità

“Se sono fiducioso che la Juve che possa tornare a vincere il campionato e fare una bella figura in Champions già in questa stagione? In questo caso sono più che fiducioso, sono convinto!”.

Nelle scorse settimane, John Elkann si è espresso così sulla stagione che si attende dalla sua Juventus: “La squadra è cambiata tantissimo, ma alla guida c’è un allenatore come Allegri che conosce bene il club e lo spirito di tenacia e concretezza che lo caratterizza. Ci aspetta un campionato competitivo. La Juve sta attraversando un nuovo ciclo come è molte volte successo nella storia ormai centenaria che lega la mia famiglia alla maglia bianconera. Dopo ogni ciclo bisogna avere la pazienza di ricostruire”. Pazienza che ha portato la società a confermare la fiducia a Massimiliano Allegri nonostante le ultime, clamorose, sconfitte. Uno dei compiti del tecnico dopo la sosta sarà quello di ritrovare i gol di Dusan Vlahovic. Nel frattempo, sono già iniziati a circolare rumors sul bomber serbo.

Calciomercato Juve, nuova ‘minaccia’ su Vlahovic

Negli ultimi giorni il centravanti è stato accostato alla Premier League e in particolare all’Arsenal. Voci che al momento non trovano però conferme. In futuro, invece, chi potrebbe pensare a Vlahovic è anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti per il post Benzema. Perso Haaland, i ‘Blancos’ potrebbero tentare l’assalto proprio per il bomber bianconero. La Juventus è già avvisata.