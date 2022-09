Colpaccio dall’Old Trafford: ecco il sogno della Juve

Il calciomercato della Juventus può infiammarsi in vista di giugno: super colpo all’orizzonte dal Manchester United

Secondo quanto viene riportato oggi da ‘Fichajes.net‘, la Juventus avrebbe in mente un grande colpo per la prossima stagione.

Diverse le lacune che la rosa a disposizione di Allegri ha fino ad ora presentato ma su una in particolare la dirigenza del club torinese ha intenzione di fare sul serio per colmarla con un nome di assoluto spessore. Occhi in Premier League ed in particolar modo a Manchester, sponda United.

Colpaccio Juve: il big può arrivare a giugno

La Juventus pensa a David de Gea, che tra poco più di un mese compirà 32 anni e potrebbe lasciare i ‘Red Devils’ al termine dell’attuale stagione. La scadenza contrattuale dello spagnolo è ferma al 30 giugno 2023 anche se nel contratto di de Gea con il Manchester United è presente un’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Non è un mistero che il rendimento di de Gea con la squadra inglese sia stato, negli ultimi mesi, decisamente altalenante. E la Juventus proporrebbe una titolarità indiscussa al classe 1990 che rimane tutt’ora uno dei portieri più forti al mondo.

Anche perchè il futuro di Szczesny sarà lontano da Torino. Come già accaduto nei mesi scorsi, il portiere polacco tornerebbe sul mercato per fare spazio al campione spagnolo a partire dall’estate 2023. Szczesny, al momento, è in scadenza nel 2024 con la Juventus e non rientra nei piani futuri della ‘Vecchia Signora’. Ecco perchè con la cessione dell’ex romanista, l’assalto a de Gea potrebbe effettivamente tramutarsi in un’occasione reale per i pali bianconeri.

Situazione dunque in divenire: de Gea può essere il grande colpo dell’estate 2023, la Juventus è pronta ad affidarsi ad un nuovo numero uno.