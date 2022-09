Addio Donnarumma, ecco un pezzo da novanta: sfuma il sogno Juve

Il PSG potrebbe trovare l’accordo con un altro top club europeo per uno scambio di portieri, ora la Juventus può subire il contraccolpo dall’operazione

Con Keylor Navas grande escluso da Galtier e dai piani alti della dirigenza ormai da qualche tempo, il Paris Saint-Germain ha confidato esclusivamente sulle potenzialità di Gigio Donnarumma in qualità di difensore dei pali della porta dei pluripremiati campioni di Francia. L’obiettivo non è soltanto quello di ringiovanimento ma soprattutto di resa nelle partite che contano, con la Champions League a mancare ancora sulla bacheca dei trofei.

Eppure di recente s’è parlato di un accostamento di grossa levatura da affiancare – o addirittura sostituire in modo definitivo – lo stesso portierone della Nazionale Italiana: Jan Oblak, di proprietà dell’Atletico Madrid. Quest’ultimo sarebbe in un rapporto calante coi vertici del club madrileno dopo aver scritto un pezzo della sua storia in anni di prodezze, ed il contratto riporta giugno 2023 come data di scadenza.

Calciomercato, Donnarumma non torna in Italia: via allo scambio

Certo avere in squadra due portieri del genere significherebbero non pochi problemi di carattere tattico. Pertanto questo scenario offrirebbe a Donnarumma l’opportunità di cambiare aria, ma non si tratterebbe di un ritorno in Italia. Inter, Juventus ed altre realtà interessate resterebbero a bocca asciutta: il PSG potrebbe infatti intavolare una trattativa di successo proprio con l’Atletico Madrid per uno scambio ad armi pari tra i due portieri.