Calciomercato: Thiago Silva torna in Serie A, la conferma dal Brasile

A distanza di 10 anni dall’addio al Milan, Thiago Silva è pronto a tornare in Serie A: la destinazione è davvero clamorosa.

Thiago Silva fa sognare i tifosi con un suo ritorno in Serie A, nel calciomercato c’è spazio anche per un grande esperto della difesa. Quasi una sorta di ministro per quanto fatto vedere negli anni italiani, ma anche con le maglie del Psg e quelle del Chelsea.

Calciomercato: Thiago Silva torna in Serie A?

È stato uno dei difensori maggiormente apprezzati nel nostro campionato e a 37 anni è ancora un centrale di tutto rispetto. Quando si parla di Thiago Silva, è un po’ come parlare degli ultimi maestri di un ruolo che praticamente sta cambiando pelle.

Il brasiliano probabilmente è stato il migliore della sua generazione, non è un caso come sia ancora ben voluto. Proprio per questo, i tifosi italiani sognano ancora di rivederlo in Serie A a distanza di 10 anni dall’addio al Milan. Un campionato di Serie A povero di contenuti, ma sempre propenso a riaccogliere i campioni.

Milan: Thiago Silva come Ibrahimovic

L’annuncio del centrale è arrivato tramite il sito del Chelsea. Forse è passato sotto traccia, ma alcuni passaggi possono far pensare a un suo ritorno italiano. Secondo le ultime notizie di mercato, Thiago Silva sarebbe in contatto con Ibrahimovic, per questo non sembra impensabile un Milan bis: “Parlo spesso con lui, anche perché ci sfideremo in Champions. Il mio obiettivo è giocare sino a 40 anni, e voglio farlo ad alti livelli”.

Il brasiliano ha aggiunto come tutto dipenderà dal prolungamento del contratto, facendo anche intendere come accetterebbe un cambio di maglia, puntando su nuovi stimoli.

Milan, le ultime sul colpo in difesa

Il ruolo di grande maestro di Tomori e Kalulu potrebbe essere quello ideale all’interno del contesto rossonero. A 37 anni non ci sarebbero enormi pretese di ingaggio, quanto la sensazione di essere importante. Maldini lo conosce bene, il Milan potrebbe riportare Thiago Silva in Serie A nel calciomercato 2023.

La sensazione dei tifosi dopo questo annuncio è di positività, una grossa mano potrebbe darla proprio il Mondiale del Qatar. Il Chelsea deciderà se dare o meno fiducia al brasiliano, o addirittura se liberarlo in anticipo. E a Milano già sognano ad occhi aperti…