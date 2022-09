Infortunio Brozovic, UFFICIALE l’esito degli esami

Con un comunicato stampa l’equipe medica della Nazionale croata ha reso noto l’esito degli esami strumentali svolti in giornata a carico del centrocampista nerazzurro

A pochi giorni dal rientro a pieno regime di Romelu Lukaku negli schemi di Inzaghi dall’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi di gioco per buona parte di questo inizio di campionato, l’Inter perde un altro importantissimo tassello dopo la dipartita di Calhanoglu.

È il caso di Marcelo Brozovic, il quale ha accusato un fastidio muscolare nel corso dell’impegno di Nations League contro l’Austria. Gli esami strumentali svolti questa mattina a Zagabria, nel cuore del territorio croato, non sono stati affatto positivi: è stata infatti evidenziata una lesione parziale al muscolo flessore della coscia sinistra. Questa nuova tegola lo terrà fuori per almeno un mese, lasciando dunque ad Asllani le redini del gioco sulla mediana.

Tegola Brozovic, la Nazionale croata collaborerà con l’Inter

Già da domani il calciatore farà rientro a Milano, dove verrà preso in carico dai medici dell’Inter per monitorarne l’avanzamento della guarigione e del recupero. La Nazionale croata promette collaborazione con il club nerazzurro per agevolarne il processo.

A seguire il comunicato ufficiale: “Il centrocampista della nazionale croata, Marcelo Brozović, è stato sottoposto oggi ad esame di risonanza magnetica presso l’Ospedale Speciale di St. Katarina, dopo essere uscito al 18′ a causa di un infortunio nella partita contro l’Austria. I risultati della risonanza magnetica hanno mostrato uno lesione parziale al flessore della coscia sinistra, quindi Brozović è atteso da diverse settimane di riposo. Ulteriori cure saranno prese in carico dai medici competenti dell’Inter, che forniranno anche una precisa prognosi di guarigione, e con loro il servizio medico della Nazionale croata sarà in costante contatto”.